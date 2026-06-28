Bras de fer : And Gueusseum lance son 11e plan d’actions contre le gouvernement

L’alliance syndicale And Gueusseum engage un nouveau bras de fer avec le gouvernement sénégalais en annonçant, dans un communiqué publié le 28 juin 2026 à Dakar, son 11e plan d'actions. Cette offensive se traduira notamment par une "grève perlée de 48 heures les jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2026, avec le respect des urgences mais sans service minimum".



Les syndicalistes justifient cette radicalisation par la rupture du dialogue avec le nouveau ministre de la Fonction publique et du Travail, Mamadou Lamine Dianté. Selon le communiqué de l'organisation, le ministre a convoqué And Gueusseum à deux reprises en moins d'une semaine pour un même ordre du jour, malgré le désaccord écrit formalisé par le syndicat. And Gueusseum dénonce également des modifications unilatérales du Code du travail et du Code de sécurité sociale, présentées par le ministre et votées à l'Assemblée nationale le 22 juin 2026.



L'alliance syndicale exige l’apurement immédiat du passif social. Ses revendications portent sur l’application intégrale des accords signés, l’octroi de l’indemnité de logement aux agents contractuels de la Santé et des collectivités territoriales, ainsi que le parachèvement de la Fonction publique territoriale. Le syndicat réclame aussi la finalisation des plans de carrière et l'attribution des parcelles aux victimes du programme immobilier SUTSAS-NAMORA.



Le calendrier de mobilisation débutera le lundi 6 juillet 2026 par une conférence de presse au siège de la FGTS/B. Elle sera suivie d'assemblées générales régionales le mardi 7 juillet 2026, avant le débrayage de 48 heures en fin de semaine. Le directoire national d’And Gueusseum se réunira le samedi 11 juillet 2026 pour évaluer le mouvement et définir la suite de la lutte.