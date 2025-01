Brèche de Saint-Louis : Six pêcheurs perdent la vie, le CLPA appelle à la responsabilité des capitaines de pirogues

La brèche de Saint-Louis continue de faire des victimes. En seulement 24 heures, six pêcheurs ont perdu la vie dans cette dangereuse embouchure. Deux corps ont été repêchés, tandis que quatre autres restent portés disparus, plongeant les familles dans le désarroi.



Omar Boun Khatab Diéye, coordonnateur du Conseil Local de la Pêche Artisanale (CLPA) de Saint-Louis, a exprimé sa profonde tristesse face à ce drame.



« C'est regrettable. Nous partageons la douleur des familles et leur présentons nos condoléances », a-t-il déclaré sur la RFM. M. Diéye a également dénoncé l'imprudence des capitaines de pirogues qui continuent à défier les conditions météorologiques défavorables. « Nos camarades pêcheurs doivent cesser de mettre en danger la vie des pêcheurs inexpérimentés, souvent venus d'autres régions et ne sachant pas nager. Ces imprudences coûtent des vies à chaque accident. »



Face à la situation, le CLPA de Saint-Louis a réaffirmé son engagement à renforcer la sécurité maritime. Omar Boun Khatab Diéye a indiqué que des mesures strictes seront prises à l'encontre des embarcations qui ignorent les alertes météo. « Toute pirogue qui bravera la mer malgré les avertissements sera traduite devant les juridictions compétentes », a-t-il averti.



La mer étant particulièrement agitée ces dernières 48 heures, les autorités locales appellent à la prudence pour limiter les pertes humaines.