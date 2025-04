Présentation d’un rapport sur les finances publiques : Alioune Tine reçoit Pape Malick Ndour et salue son engagement

Le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, a annoncé sur son compte X avoir reçu l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, membre influent de l’Alliance pour la République (APR). Cette rencontre avait pour principal objet la présentation d’un rapport alternatif sur les finances publiques, élaboré par des cadres du parti et remis au Fonds Monétaire International (FMI).



« J’ai eu le grand plaisir de recevoir Pape Malick Ndour, dont le père est un vieil ami et collègue de l’UCAD. Il est passé me présenter leur rapport alternatif sur les finances publiques remis au FMI », a écrit Alioune Tine sur le réseau social.



Dans son post, le défenseur des droits humains a salué le courage politique de son invité, soulignant qu’il évolue « dans un contexte où s’opposer demande du courage ».

Alioune Tine a également profité de la rencontre pour revenir sur son appel au dialogue entre les figures politiques Macky Sall, Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Faye, en vue d’un apaisement du climat politique. Il affirme que sa proposition a été bien accueillie par Pape Malick Ndour, et s’est dit optimiste quant aux perspectives d’un dialogue national inclusif.



« Le Sénégal a une exceptionnelle capacité de résilience malgré l’agitation du moment », a conclu le fondateur d’Afrikajom Center, appelant à la responsabilité collective pour préserver la stabilité du pays.