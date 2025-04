Décès du Pape François : l’Association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal adresse ses condoléances à la communauté catholique

À la suite du décès du Pape François, l’Association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal a exprimé sa profonde tristesse et adressé ses condoléances à l’ensemble de la communauté catholique, au Sénégal comme à travers le monde.



Dans une lettre datée de ce lundi, l’organisation religieuse musulmane dit avoir appris la nouvelle avec une « grande surprise », saluant la mémoire d’un homme dont le pontificat a été « marqué par l’humilité et la proximité avec les pauvres et les opprimés ».

« Grand protecteur des pauvres et des opprimés, il a été, sa vie durant, à la dimension d’un homme de Dieu. Son pontificat a su redonner espoir aux fidèles catholiques du monde entier. Il a choisi Pâques, fête de la résurrection du Christ, pour partir », lit-on dans la note.



L’association a également tenu à manifester sa solidarité fraternelle envers les chrétiens dans cette période de deuil. « Soyez assurés de la sympathie que l’ensemble des Imams et Oulémas du Sénégal vous témoigne à l’occasion de cette douloureuse épreuve qui nous traverse tous. Devenez notre interprète auprès de la communauté catholique dont vous êtes à la tête, pour leur présenter nos sincères condoléances et notre profond respect », conclut le message.