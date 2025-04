Kaffrine : plusieurs concessions ravagées par un incendie dans le village de Mbane

Les habitants du village de Mbane, situé dans le département de Malem-Hodar (région de Kaffrine, centre), sont dans le désarroi. En cause : un violent incendie a ravagé, ce lundi, plus d’une dizaine de concessions.



Selon El Hadji Babacar Ngom, habitant du village, contacté par l’APS, « le feu a démarré vers 17 heures et a ravagé plus de dix concessions, emportant vivres, dépôts de foin, entre autres dégâts matériels ». À l’en croire, le vent fort qui souffle depuis dimanche dans la région de Kaffrine serait à l’origine du sinistre.



Alertés, des éléments de la 33e compagnie d’incendie et de secours se sont rapidement rendus sur les lieux pour maîtriser les flammes, avec l’aide de quelques habitants du village.



Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les causes exactes de l’incendie.