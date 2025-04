Détention et trafic de drogue : 19 personnes interpellées à grand-Yoff ce lundi

Dix-neuf (19) personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour les délits suivants de détention en vue de trafic de chanvre indien (450 g), offre ou cession de chanvre indien (11 cornets); détention et usage de chanvre indien; flagrant délit de vol et détention d’armes blanches.



Par ailleurs, deux autres individus ont été retenus pour les besoins de l’enquête, et onze (11) pour vérification d’identité.



L’opération a été menée ce lundi 21 avril 2025, par le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff, entre 12 h et 16 h, dans les zones réputées criminogènes de Marché Gang, Darou, Senzala et Bronson.