Décès du Pape François : les condoléances de Chérif Alhaïba Aïdara à la communauté chrétienne

À la suite du rappel à Dieu de Sa Sainteté le Pape François, Chérif Alhaïba Aïdara, Khalife général de Saré Mamady ( région de Kolda), adresse ses condoléances les plus émues à l’ensemble de la communauté chrétienne du Sénégal et du monde entier.



Dans un message empreint de compassion et de solidarité, le guide religieux musulman a salué la mémoire d’un homme de paix, de dialogue interreligieux et de fraternité universelle



« Le monde vient de perdre une grande figure spirituelle, un artisan inlassable de la paix et de la solidarité entre les peuples. Le Pape François a toujours tendu la main à l’autre, quels que soient sa foi, son origine ou sa culture. En mon nom personnel et au nom de la communauté de Saré Mamady, j’adresse mes prières et mes condoléances fraternelles à nos frères et sœurs chrétiens ».



Chérif Alhaïba Aïdara a également rappelé l’importance du vivre-ensemble et du respect mutuel entre les religions, valeurs chères à feu le Pape François : « Nous devons plus que jamais préserver l’héritage de paix et de dialogue qu’il nous laisse. Que Dieu l’accueille dans Sa miséricorde infinie. »



Ce message fort vient renforcer l’esprit d’unité et de respect interconfessionnel qui caractérise le tissu social sénégalais, où les communautés religieuses ont toujours su vivre en harmonie.