Brouillard et air irrespirable à New York à cause des incendies au Québec

La statue de la Liberté et les gratte-ciel de Manhattan enveloppés dans un brouillard orange et marron: les feux de forêt au Québec obscurcissent mercredi la célébrissime "skyline" de New York et rendent l'air très difficilement respirable pour ses 8,5 millions d'habitants.

France 24

