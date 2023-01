Bruno Martini, ex-gardien de l'équipe de France de handball, mis en cause pour "corruption de mineur"

Bruno Martini, ancien gardien de but de l'équipe de France de handball, champion du monde et président de la ligue nationale de handball (LNH), est mis en cause pour "corruption de mineur" et "enregistrement d'images pédopornographiques", a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Paris et de source proche du dossier.

France 24

div id="taboola-below-article-thumbnails">