Bénin : Patrice Talon assure avoir "nettoyé les dernières poches de résistance des mutins"

Le président du Bénin, Patrice Talon, a assuré ce dimanche soir que l’armée républicaine a "fait front et nettoyé les dernières poches de résistance des mutins" qui ont tenté de prendre le pouvoir par les armes très tôt ce matin, au cours d’une déclaration à la télévision nationale.



Dans une allocution d’environ quatre (04) minutes, Patrice Talon a rassuré le peuple béninois que "la situation est totalement sous contrôle", après qu’un "groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l’effet de s’attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser la Nation".



Tout en déplorant une action "qui aurait eu pour conséquence de plonger le pays dans une aventure sans lendemain et de mettre un coup d’arrêt au processus de développement amorcé", le chef de l’Etat a prévenu "les mutins" en "fuite" qu’ils seront retrouvés "sain et sauf" et traduit en justice, peu importe leur lieu de refuge.



Patrice Talon, qui s’est réjoui d’avoir "fait échec à des aventuriers", a enfin invité les populations à "vaquer à leurs occupations dès ce soir même", alors que la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest "a ordonné le déploiement" de sa force en attente pour soutenir les actions visant à faire respecter l’ordre constitutionnel.