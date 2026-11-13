Budget 2027 du ministère de l'Intérieur : la Commission des Finances rejette le projet après un examen houleux

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l'Assemblée nationale du Sénégal, a examiné et rejeté à ce vendredi 13 novembre le projet de budget 2027 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Celui-ci est arrêté à « 217 351 224 805 FCFA en autorisations d'engagement » et à « 209 479 363 202 FCFA en crédits de paiement ». Comparé à la Loi de finances initiale 2026, qui s'établissait à 220 005 608 585 FCFA, ce budget enregistre une baisse de 10 526 245 383 FCFA, soit « une diminution de 4,78 % ».



Selon un communiqué du parlement, l'examen a donné lieu à de nombreuses interrogations et observations des députés. Les échanges ont notamment porté sur « la réduction des crédits consacrés à la sécurité publique », « la recrudescence de l'immigration clandestine », le respect du calendrier électoral et les moyens des collectivités territoriales.



Les parlementaires ont insisté sur « la nécessité de mesures concrètes et efficaces pour endiguer ce phénomène », tout en dénonçant « l'insuffisance des moyens alloués aux collectivités pour leur permettre d'assurer convenablement leurs missions ». Sur la gouvernance électorale, ils ont interpellé le ministre sur le respect du calendrier et sollicité des éclaircissements sur « l'absence de réponses du département aux préoccupations précédemment soulevées ».



Plaidoyer pour une mobilisation de moyens contre la cybercriminalité



Les violences policières ont également suscité de vives préoccupations, les députés plaidant pour « le renforcement des mécanismes de prévention, d'encadrement et de responsabilisation dans les interventions des forces de sécurité ». Les violences dans le milieu sportif, particulièrement dans les compétitions de lutte et les Navétanes, ont été évoquées, avec un appel à « des mesures appropriées pour prévenir ces actes et garantir la sécurité des acteurs sportifs et des populations ». La cybercriminalité a aussi été abordée, avec un accent particulier sur « le renforcement des capacités opérationnelles des services compétents » et « la mobilisation des moyens nécessaires pour y faire face».



Les parlementaires ont, en outre, exprimé des préoccupations relatives à « la transparence et à la sincérité budgétaires », invitant le ministère à apporter les éclaircissements nécessaires sur les différentes orientations retenues. Au terme des échanges, le projet de budget 2027 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique « n'a pas été adopté par les membres de la Commission, à l'issue du vote ».