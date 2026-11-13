FMI-SENEGAL: QUAND LE CONSEIL DEVIENT L’OBSTACLE (Par Abdourahmane Sarr)

Lors de son point de presse du 12 novembre, la directrice de la communication du FMI a rappelé les trois fonctions du Fonds auprès du Sénégal : conseiller les autorités (policy advice), les accompagner dans la conception de leur programme (program design) et en expliquer le contenu aux parties prenantes sans interférer dans le débat entre institutions.



Cependant, le FMI doit aussi pouvoir remettre en question son propre conseil. Expliquer un programme ne suffit pas si le conseil qui le fonde mérite d’être révisé. Un conseil économique n’est pas juste du seul fait qu’il est du FMI. Sa pertinence dépend des données, des hypothèses, des méthodes et des alternatives examinées. Or, deux éléments justifient aujourd’hui un réexamen du Staff Level Agreement (SLA) de septembre et de l’analyse de soutenabilité de la dette (DSA).



Premièrement, l’exécution budgétaire de 2026 permet d’envisager une consolidation plus ambitieuse que celle retenue dans le SLA avec un déficit de 3 % du PIB dès 2027.



Deuxièmement, les capacités de refinancement du Sénégal méritent d’être réévaluées. Les services du FMI ont eux-mêmes reconnu la résilience du marché régional de l’UEMOA dont ils doutaient. Les possibilités de rehaussement de crédit, notamment le mécanisme envisagé entre la BAD, la BOAD et des créanciers privés ouvrent également des perspectives. Pourtant, le diagnostic d’insoutenabilité du FMI et de nécessité de restructuration dans son cadre d’analyse risque de fermer les possibilités de financement qui pourraient précisément permettre d’éviter une restructuration. Quelle souveraineté économique reste-t-il à un État lorsqu’un désaccord analytique avec le FMI qui dure depuis deux ans compromet sa capacité à refinancer sa dette ?



Il faut actualiser l’accord avec le FMI et réexaminer l’analyse de la viabilité de la dette en y intégrant les capacités de refinancement de l’UEMOA à moyen terme, les possibilités de garanties multilatérales, et les appuis budgétaires concessionnels normaux. L’objectif serait de concevoir un programme avec le FMI sans restructuration de la dette ni recours au cadre commun du G20, si la soutenabilité est ainsi établie sur la base d’une trajectoire budgétaire déjà plus solide et d’assurances de financement alternatives.



Le FMI affirme respecter la souveraineté des autorités sénégalaises et ne pas être partie aux discussions entre leurs institutions. Il se trouve que ses analyses influencent directement les possibilités de compromis et de financement. Il n’est donc pas un simple observateur et pourrait en réalité être l’obstacle tenant en otage les autorités et les créanciers apportant des solutions alternatives.



Les difficultés persistantes du Sénégal avec le FMI nous rappellent le sens de notre premier engagement : « Yewwi rewmi », libérer le pays. Cette libération doit aussi être économique. Elle suppose la capacité objective de défendre une stratégie nationale crédible sans qu’un désaccord analytique avec un partenaire financier prive le Sénégal de ses alternatives.



Les responsables du FMI sont-ils disposés à actualiser le programme initialement négocié par leurs services avec le Sénégal en réexaminant la soutenabilité de sa dette à partir des données budgétaires sincères actualisées et des possibilités de financement sans restructuration ? Le caractère « ad referendum » du SLA leur donne cette possibilité.



Librement !



Abdourahmane Sarr

Ex-ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération (avril 2024 – juin 2026)