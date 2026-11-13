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JOJ Dakar 2026 : Déthié Fall, ministre des Infrastructures, honoré par le CIO



JOJ Dakar 2026 : Déthié Fall, ministre des Infrastructures, honoré par le CIO
Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ)  Dakar 2026 prennent fin ce vendredi 13 novembre, et le Sénégal est honoré de ce succès. Le ministre des Infrastructures, Dethie Fall, a reçu ce matin la médaille de l'ordre olympique, la plus haute distinction du Comité international olympique (CIO), pour les «services exceptionnels» rendus.

«J’ai eu l’honneur de recevoir ce matin des mains de la présidente du CIO la médaille de l’ordre olympique qui est la plus haute distinction du comité olympique international pour des personnalités ayant rendu des services exceptionnels», a écrit le ministre.

Par ailleurs, Déthié Fall a «dédié cette reconnaissance» du CIO au chef d’Etat Diomaye «pour son très haut leadership et ses instructions données jour et nuit qui ont permis d’en arriver à ce résultat salué par le monde entier».
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Charles KOSSONOU

Vendredi 13 Novembre 2026 - 14:14


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