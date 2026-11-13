Extradition au Sénégal : le sort de Madiambal Diagne suspendu au délibéré du 18 novembre

Le feuilleton politico-judiciaire qui tient en haleine Madiambal Diagne depuis plus d'un an s'approche d'un tournant décisif. Ce mercredi 11 novembre 2026, après un premier report, la Chambre d'accusation s'est enfin penchée sur la requête aux fins d'annulation du mandat d'arrêt international visant le journaliste et patron de presse.



En exil en France depuis le déclenchement de cette affaire, le fondateur du groupe Avenir Communication, qui dénonce depuis le premier jour une cabale et un « règlement de comptes » politiques, voit dans cette étape procédurale une première avancée majeure vers l'abandon des poursuites. Au cœur de la bataille juridique : la validité du mandat d'arrêt décerné il y a un peu plus d'un an par le Collège des juges d'instruction près le Pool judiciaire financier.



Selon le récit de L’Observateur, à la barre, le pool d'avocats de Madiambal Diagne a attaqué la régularité de l'acte d'accusation. Les conseils ont plaidé «la nullité pure et simple» du mandat d'arrêt international, soulevant de «graves irrégularités» dans la procédure et réclamant par ricochet la levée immédiate de la notice rouge d'Interpol.



Cette offensive juridique à Dakar fait directement écho au bras de fer qui se joue parallèlement en France. Saisie de la demande d'extradition formulée par les autorités sénégalaises, la justice française a réclamé à plusieurs reprises des compléments d'information et des garanties formelles à l'État sénégalais afin de s'assurer de la légalité et de l'équité de la procédure. L'éditorialiste, lui, n'a jamais cessé de contester la légitimité des accusations portées contre lui, les imputant à des motivations strictement extra-judiciaires.



Après avoir entendu les plaidoiries de la défense et examiné les moyens de droit soulevés, les magistrats de la Chambre d'accusation ont clos les débats. La date du 18 novembre 2026 est désormais cochée en rouge : la décision des juges dira si la justice sénégalaise accède aux arguments des avocats en annulant le mandat d'arrêt ou si l'étau judiciaire continue de se resserrer sur le patron de presse exilé en France.