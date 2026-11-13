Cambodge : Diomaye est arrivé ce vendredi à Phnom Penh pour participer au 20e sommet de la Francophonie

Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce vendredi 13 novembre 2026 à Phnom Penh, capitale du Royaume du Cambodge, pour prendre part au 20e Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la Francophonie, selon un communiqué. Cet rencontre est placée sous le thème : «Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ».



La note soutient que ce «Sommet revêt une signification particulière», car le Cambodge et le Sénégal «comptent parmi les quatre pays fondateurs de la Francophonie institutionnelle, née à Niamey en 1970 sous l'impulsion des Présidents Léopold Sédar Senghor, Hamani Diori, Habib Bourguiba et du Prince Norodom Sihanouk». Cinquante-six ans plus tard, les deux nations se «retrouvent pour fixer les orientations de la Francophonie dans un monde où le dialogue entre les peuples est plus nécessaire que jamais».



Pour rappel, avant d’atterrir au Cambodge, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué un déplacement diplomatique à Paris du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2026, pour participer au Forum de Paris sur la Paix.