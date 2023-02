Buhari condamne le meurtre de Nigérians au Burkina Faso et demande justice

Le président Muhammadu Buhari a déclaré lundi avoir reçu la tragique nouvelle du meurtre d'un certain nombre de pèlerins musulmans nigérians alors qu'ils se rendaient à Kaolak, au Sénégal, lorsque les bus les transportant ont été attaqués par des armes à feu au Burkina Faso.



Dans une déclaration du porte-parole présidentiel, Garba Shehu, le président Buhari a exprimé ses condoléances et a prié pour la sécurité des autres Nigérians bloqués là-bas.



Le communiqué note que le ministère des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de l'ambassade du Nigéria au Burkina Faso, s'engage auprès des autorités burkinabé et attend le résultat de leur enquête sur cet incident malheureux et, si nécessaire, pour s'assurer que tous les coupables sont sanctionnés de manière appropriée.



Le Gouvernement nigérian mettra tout en œuvre pour mettre en sécurité les dépouilles mortelles des personnes décédées et des survivants de l'attaque.



Ceci alors que le Jam'iyyatu Ansaariddeen Attijjaniyya (JAMAA), avait pendant le week-end appelé à la justice pour les adhérents tués de Tijjaniyya.



Le secrétaire national de l'organisme islamique, Sayyidi Yahaya, a révélé que les adhérents de Tijjaniyya dans le monde entier sont connus pour rendre régulièrement "hommage à leur chef, Sheikhul-Islam Alhaji Ibrahim Niasse Al-Kaulahee, en particulier pour les conférences et les célébrations de Maulid".



Au cours de ces déplacements, selon lui, « des convois de véhicules en provenance du Nigéria traversaient les frontières internationales vers Kaolack, au Sénégal, traversant des pays comme le Niger, le Burkina-Faso et le Mali »,



Il a déclaré qu'au cours du voyage de cette année, une délégation de Nigérians, dans un convoi de luxueux et de mini-bus, a été arrêtée par l'armée burkinabé en patrouille et obligée de débarquer de leurs bus.



Il a révélé que les Nigérians « ont été sélectionnés au hasard sans aucun interrogatoire et abattus de sang-froid dans une horrible démonstration de bestialité.

"Le nombre actuel de victimes est de 16 morts, tandis que certains véhicules et leurs occupants n'ont pas encore été retrouvés.



"Suite à ce qui précède, nous entendons attirer d'urgence l'attention du gouvernement nigérian, des Nations unies et des véritables organisations de défense des droits de l'homme pour qu'elles se penchent sur cette question et veillent à ce que les droits des victimes de ce massacre sont confirmés et les coupables assoiffés de sang sont immédiatement traduits en justice.



"Tous les membres et confrères musulmans sont appelés à prier pour le repos des âmes des victimes innocentes."