Bulgarie: le président sortant Radev facilement réélu

Le président sortant Roumen Radev s'est largement imposé au second tour des élections ce dimanche 21 novembre en Bulgarie, une victoire attendue qui vient conforter le mouvement anti-corruption engagé dans des tractations pour former un gouvernement et sortir de la crise politique.



Soutenu par plusieurs partis dits du «changement», il a recueilli entre 63 et 65% des suffrages, selon des estimations de sortie des urnes de trois instituts de sondage.