Burkina Faso: 21 militaires condamnés pour le coup d’État manqué de 2015 ont été graciés

À la fin de l'année dernière, le parlement de transition avait adopté un projet de loi qui visait une soixantaine de condamnés par le tribunal militaire pour « atteinte à la sureté de l’État ». Cette loi offrait la possibilité à ces personnes ayant participé à la tentative de coup d’État de septembre 2015 de formuler une demande de « grâce amnistiante ».

Le décret date du 24 mars et le capitaine Ibrahim Traoré accorde une « grâce amnistiante » à 21 membres des forces armées du Burkina Faso . Vingt et une personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation ou d’une poursuite judiciaire devant la justice pour des faits commis les 15 et 16 septembre 2015.Parmi les bénéficiaires, six officiers dont le capitaine Oussène Zoumbri, un officier d’intervention de l’ex-Régiment de sécurité présidentielle, le lieutenant Relwindé Compaoré, décoré quatre fois au Mali pour ses missions, les lieutenants Gorgo Ghislain et Abdoul Kadri Dianda, ou encore le sergent-chef Adama Diallo.Suite à cette décision, ces 21 militaires reprendront leur place au sein des forces armées burkinabè. Mais, précise le décret, « cette réintégration » ne peut « jamais » donner lieu à « la reconstitution de la carrière ni les indemnités ».