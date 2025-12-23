Innovation Publique : AgriDataGov triomphe au Gov’athon 2025 avec une dotation de 20 millions de F CFA

La clôture de la deuxième édition du Gov’athon a tenu toutes ses promesses. Véritable carrefour de l’innovation citoyenne, ce concours national a dévoilé ses grands gagnants, avec en tête de file le projet AgriDataGov, récompensé pour sa solution révolutionnaire dans le secteur agricole.



​Cette année, le jury a distingué trois projets qui incarnent l'avenir du service public sénégalais. Au-delà du prestige, ces lauréats bénéficient d’un appui financier conséquent et d'un accompagnement technique de haut niveau par des experts en incubation.



​AgriDataGov (1er Prix – 20 millions de F CFA) : Cette plateforme numérique sécurise et optimise le suivi des intrants et des équipements agricoles. Une solution stratégique pour la souveraineté alimentaire.



​SEN DON (2ème Prix – 10 millions de F CFA) : Une innovation vitale qui connecte en temps réel hôpitaux, centres de transfusion et donneurs pour faciliter le don de sang.



​Tontouma Bot (3ème Prix – 5 millions de F CFA) : Un assistant virtuel intelligent conçu pour simplifier les démarches administratives et rapprocher l'État des usagers.



​Lancé dans la foulée de la dynamique de 2024, le Gov’athon 2025 a mobilisé les forces vives du pays. Les chiffres de cette édition témoignent de la vitalité de l'écosystème numérique sénégalais : ​812 projets soumis en seulement 10 jours. Plus de 2 550 participants (universités, startups, société civile). 70 thématiques explorées pour répondre aux défis de l'administration. Sur les 104 projets présélectionnés, seuls 21 finalistes ont atteint l'étape ultime, proposant des solutions "clés en main" pour moderniser les structures étatiques.

​

​Le Gov’athon n’est plus un simple concours, c’est désormais une institution. Comme l'ont souligné les organisateurs, l'événement marque une étape déterminante dans la relation entre l'État et ses citoyens.



​« Ces chiffres traduisent la dynamique d'une administration qui s'ouvre, qui écoute et qui construit avec ses citoyens. Le Gov’athon s'inscrit désormais comme un levier durable de modernisation du service public ».

​

En transformant les idées citoyennes en outils administratifs, le Sénégal confirme sa position de leader de l'innovation publique en Afrique de l'Ouest. Pour les lauréats, l'aventure ne fait que commencer : l'heure est maintenant au déploiement technique pour que ces solutions transforment, dès demain, le quotidien des Sénégalais.