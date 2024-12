Burkina Faso: Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a formé son gouvernement

Pas de changement à la Justice, aux Affaires étrangères, à la Sécurité et à l'Economie

Annoncé dimanche 8 décembre, le gouvernement du nouveau Premier ministre burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo est composé de 24 membres.La nouvelle équipe est d'abord marquée par l'entrée du général de brigade Célestin Simporé, jusqu'à présent chef d’état-major général des armées, qui devient ministre de la Défense avec rang de ministre d'Etat. Il remplace à ce poste le général de brigade Kassoum Coulibaly.S'il conserve l’Administration du territoire, le magistrat Emile Zerbo, lui aussi, monte en grade dans l'ordre protocolaire, tout comme le commandant Ismael Sombié à l’Agriculture, puisque les deux portefeuilles sont également élevés au rang de ministère d'Etat.En revanche, l’ancien secrétaire général de la CGT-B, Bassolma Bazié, cède son fauteuil à la Fonction publique à l'ancien secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré.Jusqu'à présent à la tête du ministère de l’Action humanitaire, Nandy Somé-Diallo connaît le même sort et laisse sa place au commandant Passowendé Pélagie Kabré Kaboré. Son remplacement intervient avec, en toile de fond, le déroulement du procès sur le détournement d'une somme de 3 milliards de FCFA (environ 4 millions et demi d'euros) destinés à la prise en charge des déplacés internes.De directeur de la communication de la présidence du Faso, Gilbert Ouedraogo devient, lui, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et porte-parole du gouvernement.Aucun changement n'est à signaler à la Justice, aux Affaires étrangères, à la Sécurité, et à l’Economie où les ministres en place sont maintenus à leurs postes.