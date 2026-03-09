Burkina Faso: des dizaines de morts dans une attaque contre un détachement de police à Yamba

Les assaillants sont arrivés en grand nombre et à moto dans l'après-midi du vendredi 6 mars. L'attaque a duré au moins deux heures, raconte une source sécuritaire. Le camp a été saccagé et une partie du matériel emportée par les terroristes, poursuit-elle. Une autre source précise que les alertes se sont multipliées, mais que les renforts ne sont pas arrivés à temps. L'attaque a eu lieu au moment où une nouvelle équipe venait de relever celle qui était en place.
Aucun bilan officiel n'est disponible pour le moment. Les sources contactées évoquent plusieurs dizaines de morts et de blessés dans les rangs des policiers. Le ratissage se poursuit pour retrouver ceux qui manquent toujours à l'appel.
Le camp avait subi une attaque similaire l'an dernier, quasiment à la même période. Depuis le début de l'année, la région de l'Est au Burkina Faso, frontalière du Bénin, du Togo et du Niger, est la cible des groupes terroristes. Il y a deux semaines, une unité des gardes forestiers de Tandjari a subi une attaque qui a, là aussi, fait des dizaines de morts.
