Burkina Faso: des dizaines de morts dans une attaque contre un détachement de police à Yamba

Au Burkina Faso, une nouvelle attaque a eu lieu contre les forces de sécurité, vendredi 6 mars. Ce sont les policiers du GUMI (groupement des unités mobiles d'intervention) de la police, détachés à Yamba, à une vingtaine de kilomètres de Fada N'Gourma dans l'est du pays, qui ont été ciblés. Leur base a été pillée et incendiée. Il n'y a pas encore de bilan officiel, mais de sources sécuritaires, au moins une trentaine de policiers ont été tués dans cette attaque.

RFI

