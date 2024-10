Burkina Faso: la fédération des associations islamiques dénonce les dérives de certains prédicateurs

« Nous observons avec inquiétude l’émergence de déviations dangereuses dans le discours religieux », souligne la présidence de la fédération des associations islamiques du Burkina Faso. En cause : une vidéo d’un prédicateur appelant ses sympathisants à s’en prendre aux membres d’une association islamique.



Le collège des Oulémas et la fédération des associations islamiques, ont condamné cette « dérive négative » qui menace l’unité de la communauté et alimente des divisions. Les responsables des associations musulmanes insistent sur le fait que « les insultes ou atteintes à la dignité » des personnes vivantes ou décédées sont strictement interdites.



La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso appelle les prédicateurs, imams et tous les musulmans à promouvoir un discours exempt de violence, haine, et de sectarisme. Elle annonce la mise en place d’un comité de suivi et de vigilance et prévient que des « mesures appropriées » seront prises contre tout manquement.