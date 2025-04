Le face à face entre le Premier ministre et les députés reporté au 14 avril prochain

Initialement prévu pour le 10 avril, soit demain jeudi, le passage du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale est reporté au 14 avril. Sur sa page Facebook, le Premier ministre a expliqué que ce report était dû au décès du Khalif général des Layénes. Il en a profité pour rendre hommage à la mémoire du guide religieux et présenter ses condoléances à la communauté Layéne.

"C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de Serigne Mouhamadou Makhtar Thiaw Laye, Khalife Général des Layènes, survenu dans la nuit du mardi au mercredi 9 avril 2025. La disparition de ce grand guide spirituel constitue une perte immense pour la communauté layène, la Oummah islamique et l’ensemble de la nation sénégalaise.



Serigne Mouhamadou Makhtar Thiaw Laye a marqué son époque par son attachement indéfectible aux valeurs de paix, de dialogue et d’unité.

Au nom du Gouvernement et en mon nom personnel, je tiens à adresser mes condoléances les plus émues à sa famille, à la communauté layène, ainsi qu’à tout le peuple sénégalais.



En ces moments de deuil, et en accord avec l’Institution parlementaire, nous avons décidé de reprogrammer la séance des questions d’actualité, initialement prévue ce jeudi 10 avril, au lundi 14 avril 2025 à 10h.

Puisse Allah l’envelopper de Sa miséricorde et de Son pardon infinis"