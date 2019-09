Burkina Faso: manifestations contre l'insécurité et ses conséquences sociales

Les organisateurs ont saisi l’occasion de ces défilés pour interpeller le gouvernement sur les mesures urgentes à prendre afin de venir à bout du terrorisme et de son lot de victimes et de déplacés internes. Le pays a enregistré durant ce mois d’août selon Georges Yamba Kouanda, le président de l’unité d’action syndicale, une dizaine d’attaques terroristes qui ont fait une quarantaine de morts.



« La situation actuelle du pays est préoccupante. On assiste non seulement à la terreur causée par les terroristes, mais également à la terreur causée par les exactions et les exécutions extra-judiciaires qui compliquent davantage cette lutte contre le terrorisme. Nous constatons également que le dépouillement des deniers publics continue. On nous avait promis qu'ils avaient la solution pour le peuple, mais ce n'a pas été le cas. »



Pour le ministre de la Communication, le gouvernement respectera tous ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux. Et sur le plan sécuritaire, des efforts sont faits et des actions sont en cours selon Remis Dandjinou, le porte-parole du gouvernement : « En ce qui concerne la question sécuritaire, je pense que quand on regarde l'évolution des budgets consacrés à la Défense et à la Sécurité, des hausses de 23% à 38% selon l'un des deux départements, il est clair que notre budget a fait beaucoup d'efforts. On a des opérations qui ont été menées à l'est, et en cours actuellement dans le Sahel et dans le centre-nord. »



La coalition de syndicats et d’organisations de la société civile prévoit déjà une marche dans les rues de la capitale le 16 septembre prochain