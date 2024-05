Tchad: Mahamat Idriss Déby annonce que le prochain gouvernement ne sera pas d’union nationale

« C'est notre projet, c'est notre victoire et c'est à nous de le porter. Donc, sur ce point, soyez rassuré, vous ne serez pas déçu. » À ses invités, Mahamat Idriss Déby l’a assuré « La transition est terminée. C’est une nouvelle page avec le retour à l’ordre constitutionnel. Plus de gouvernement d’union nationale. J’exécuterai mon programme avec ma coalition », soit 231 partis politiques et les ex-politico-militaires.



À la table d’honneur, son directeur de campagne, Mahamat Zène Bada, ou Saleh Kebzabo, désormais médiateur de la République, mais qui l’a poussé à aller dans ce sens : « Ceux qui ont voté contre vous sont des opposants. N'allez pas chercher dans l'opposition quoi que ce soit pour venir gérer le pays avec vous. »



Mahamat Idriss Déby n’a pas encore prêté serment, mais le secrétaire général de la présidence, Mahamat Ahmat Alhabo, voit déjà beaucoup plus loin. « Cinq ans, c'est très court. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas un sans deux. Si vous avez été élu une fois, nous devons tout faire pour que vous soyez réélu, conformément à la Constitution une deuxième fois. » Le secrétaire général de la présidence promet la réalisation de la « totalité » des engagements.