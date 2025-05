Burkina Faso: série d'attaques jihadistes, Djibo particulièrement frappée

À Djibo dans la province du Soum, au nord du Burkina Faso, l’attaque, qui a commencé autour de 5h30 ce 11 mai, a duré toute une partie de la journée, selon certains témoins. Des sources sécuritaires affirment que les combattants du Jnim, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, chercheraient à prendre « le contrôle » de la ville de Djibo.



Plusieurs sources indiquent que l’attaque de ce 11 mai, qui était d’une « rare » violence, a fait plusieurs dizaines de victimes, civiles et militaires. Le camp de l'armée est passé sous le contrôle des combattants terroristes et il a été pillé et saccagé, des vecteurs aériens ont été touchés par des tirs, selon les mêmes sources sécuritaires.



D'autres localités visées

D’autres localités ont également subi des attaques. À Sabcé dans le Centre-Nord, le commissariat de police a été attaqué et pillé, des commerces incendiés par un groupe terroriste. Sollé dans le Nord, Boko dans le Centre-Nord et Yondé au Centre-Est ont été visées par des groupes armés terroristes. Aucun bilan fiable de ces attaques n’a encore pu être vérifié. Mais des sources locales parlent de plusieurs victimes et des dégâts matériels importants.



Toutes ces attaques sont survenues au moment où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, regagnait Ouagadougou après un séjour à Moscou où il s’est entretenu le 10 mai avec le président russe Vladimir Poutine sur la coopération entre les deux pays.