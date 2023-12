Burkina Faso: une attaque repoussée par les forces armées dans la région du Sahel

Vers 5 heures du matin, dimanche, des hommes attaquent le détachement de gendarmerie de la ville de Gorgadji. Venus en « grand nombre », à bord de plusieurs véhicules et moto et lourdement armés, selon la gendarmerie nationale.



Leur intention, selon une source sécuritaire : prendre le contrôle du détachement.



Mais la direction de la communication de la gendarmerie burkinabè affirme que l'attaque a été « vigoureusement » repoussée par les gendarmes et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune.



La gendarmerie nationale parle de « plus d’une dizaine de corps de terroristes » recensés sur les lieux des combats, ainsi que d'un important lot de matériels de combat saisi : mitrailleuses, lance-roquettes, kalachnikovs, munitions, ainsi que des motos, des postes radio émetteurs-récepteurs et des téléphones portables.



Du côté des forces armées, « quelques blessés légers » sont enregistrés. Deux civils, une femme et un enfant ont également été blessés par balles.



Selon la gendarmerie nationale, ils sont pris en charge par le personnel médical du détachement.



Des renforts ont été envoyés sur place et les opérations de ratissage sont en cours.