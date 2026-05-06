Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye procède à une seule nomination

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à une seule nomination à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi.
Il s'agit de Tamsir Gueye, titulaire d'une maîtrise en Sciences économiques et connu sous le matricule de solde n° 630881/B. Le chef de l'État l'a nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Équipement au ministère des Transports terrestres et aériens.
Tamsir Gueye remplace Ablaye Diop à ce poste.
Il s'agit de Tamsir Gueye, titulaire d'une maîtrise en Sciences économiques et connu sous le matricule de solde n° 630881/B. Le chef de l'État l'a nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Équipement au ministère des Transports terrestres et aériens.
Tamsir Gueye remplace Ablaye Diop à ce poste.
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