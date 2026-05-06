Yeumbeul : Un homme arrêté pour viols répétés sur sa nièce de 8 ans

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a placé en garde à vue, le 2 mai dernier, un homme pour viols répétitifs sur sa nièce de 8 ans, tout en ouvrant une enquête pour complicité et non-dénonciation contre l'entourage familial. L'individu, qui a reconnu l'intégralité des faits lors de son interrogatoire, profitait de l'absence du tuteur légal pour agresser la mineure durant la nuit. L'alerte a été donnée par l'enseignante de la victime, après que la fillette, née en 2018 et dont les parents résident au Mali, s'est confiée sur les abus subis au sein du domicile familial.







L'affaire a pris une tournure judiciaire suite à l'intervention du directeur de l'école de la victime, soutenu par deux "Badianou Gokh". Selon les déclarations de l'enfant, son propre père ainsi que plusieurs membres de la famille étaient informés des agressions, mais auraient tenté d'étouffer le crime par un règlement à l'amiable. Cette tentative de dissimulation est actuellement au cœur des investigations de la police, qui cherche à établir les responsabilités pénales pour non-dénonciation de crime et mise en danger de mineure par ceux qui auraient dû la protéger.







L'interpellation du mis en cause a été rendue possible grâce à la pression exercée par les enquêteurs sur le tuteur légal pour localiser le suspect. Tout en poursuivant ses recherches, la Police nationale réaffirme sa mobilisation contre les atteintes aux mœurs.

