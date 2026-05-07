Bébé de 18 mois égorgé à Vélingara : l’oncle maternel de la victime fait des aveux incroyables sur son crime

Un drame atroce a secoué, dimanche 3 mai, le quartier Vélingara Foulbé (région de Kolda), où un petit garçon de 18 mois, nommé Mouhamadou Camara, a été retrouvé égorgé dans les toilettes de la concession familiale. Aux premières heures de l’enquête, les gendarmes ont privilégié la piste familiale et placé cinq proches de la victime en garde à vue. L’oncle maternel du défunt, M. Camara, est passé aux aveux et révélé être l’auteur de cette atrocité.



Dans son édition de ce jeudi, Libération précise que le présumé meurtrier, connu comme un usager de la drogue, a indiqué que la mère de la victime ne «l’aime pas». Cette dernière serait aussi à l’origine de ses malaises (médicaux) à cause des plats qu’elle servait dans la maison et qui seraient inappropriés.



Pour se venger, toujours selon le journal, il affirme avoir trouvé le garçon dans les toilettes puis l’a égorgé avec le couteau trouvé dans les environs. Après ces aveux, il a été maintenu en garde à vue, alors que les autres membres de la famille, interpellés pour nécessité d’enquête, ont été remis en liberté.