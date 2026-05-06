Natation : Oumy Diop décroche l'or aux Championnats d'Afrique et se qualifie pour les Mondiaux de Pékin

La nageuse sénégalaise Oumy Diop a brillé aux 17es Championnats d'Afrique de natation, disputés à Oran, en Algérie. Ce mercredi, elle a remporté la médaille d'or du 50 mètres papillon avec un temps de 27 secondes 03.



Cette performance lui permet d'établir un nouveau record national dans cette discipline. Elle réalise les minima B de World Aquatics, synonymes de qualification pour les prochains Championnats du monde de natation, prévus à Pékin en 2026.



Avec ses 27''03, Oumy Diop fait mieux que le temps requis et valide ainsi son ticket pour le rendez-vous planétaire.