Côte d'Ivoire: le gouvernement annonce la dissolution de la Commission électorale indépendante

En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI) lors du conseil des ministres de ce mercredi 6 mai. Créée en 2001, l'institution qui, depuis 25 ans, organisait et supervisait les différents scrutins électoraux dans le pays faisait l’objet de nombreuses critiques dans la classe politique.



Alors qu'elle avait été conçue, à l'époque, pour instaurer la confiance dans le jeu électoral, les différents acteurs ivoiriens la jugeaient désormais - paradoxalement - partisane et lui reprochaient son élaboration de la liste électorale.



« Cette dissolution ouvre la voie à l'avènement d'un nouveau mécanisme de gestion des élections plus à même de rassurer les acteurs politiques et les Ivoiriens et de garantir durablement la tenue d'élections apaisées dans notre pays », a expliqué Amadou Coulibaly, ministre porte-parole du gouvernement.