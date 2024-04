Burkina Faso: une nouvelle organisation de la société civile voit le jour

L'auteur de ce manifeste annonçant la création de cette organisation est le journaliste Inoussa Ouédraogo de la cellule Norbert-Zongo. Dans ce message au « peuple du Burkina Faso », le Front pour la défense de la République (FDR) vise un rétablissement de l'ordre républicain et une transition civile consensuelle qui aboutirait à des élections libres.



Un constat sombre

Cette nouvelle organisation de la société civile dresse un sombre constat des promesses de la junte qui pris le pouvoir en septembre 2022. Le FDR énumère les milliers de civils tués, autant de populations déplacées, des officiers valeureux tués ou de citoyens enlevés.



La junte, qui avait promis il y plus d'un an, la libération du territoire en trois mois est défaillante pour laisser la place, selon le texte, à une « tyrannie sans nom ». Aussi, le Front pour la défense de la République demande la dissolution du Mouvement pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2), qualifié d'instrument de « répression » du peuple.



Agenda concis et précis

Il exige la libération immédiate des personnes enrôlées de force ou séquestrées. Et réclame aussi un agenda concis et précis pour une transition civile et consensuelle ainsi que le retour des militaires au front et dans les casernes et non non plus à la présidence. Une prise de position aussi rare que radicale dans un pays ou la liberté de parole et de moins en moins tolérée.