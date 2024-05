«Les Béninois ont faim»: au Bénin, plusieurs rassemblements pour protester contre la vie chère

La police a empêché organisateurs et militants de converger vers la place de l’étoile rouge, point de départ du cortège organisé par la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB). Ils ont été dispersés et des interpellations ont eu lieu.



Autre part dans la ville, quatre importants syndicats organisaient un meeting à la Bourse du travail, autour de laquelle un dispositif policier a été déployé très tôt. Dans la cour et devant la foule, les leaders sont revenus avec beaucoup de colère sur leur marche étouffée du samedi 27 avril et leurs arrestations.



Avec leurs militants, vêtus de gilets jaunes et bandeau rouge au front, ils ont lancé en chœur un « plus jamais ça ». Même scénario pour évoquer leur principale revendication du moment, la vie chère. « Le peuple a faim, les béninois ont faim », a crié la foule. Une revendication résumée Moudassirou Bachabi de la CGT : « Le peuple vit mal, la vie est chère. Nous voulons une meilleure protection du pouvoir d’achat ».



Les syndicats tiennent à leur marche sur la vie chère. Ils en ont donc reprogrammé une pour le 11 mai prochain.