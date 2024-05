Burkina Faso: une organisation de la société civile demande à la CPI d'enquêter sur la situation sécuritaire

La situation politique et sécuritaire au Burkina Faso inquiètent les structures de la société civile. La coalition de l’Afrique francophone pour la CPI alerte et interpelle le procureur de la Cour pénale internationale mais également l’Union africaine et les Nations unies en ce qui concerne de nombreux massacres de civils au Burkina Faso et la privation de liberté d’acteur de la société civile, de syndicats et d’hommes politique. Les responsables de ces coalitions demandent d’urgence des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués de ces crimes.

RFI

