Ghana: à Kumasi, l’émouvant retour d’objets sacrés ashantis pillés il y a 150 ans

Également présents, les directeurs des musées britanniques ont tenu à souligner une responsabilité qui leur incombe vis-à-vis des populations dépossédées. Une première étape essentielle pour Edmond Moukala, représentant de l’Unesco au Ghana : « Le but n’est pas seulement de se souvenir. C’est aussi de sauvegarder l’identité des peuples, et ainsi promouvoir des sociétés paisibles, dans lesquelles l’esprit de solidarité sera renforcé. »



Ce qu’explique Ivor Agyeman-Duah, négociateur en chef pour le roi ashanti : « Au Royaume-Uni, par exemple, il existe deux lois principales qui empêchent le retour permanent des objets dans leur pays d’origine. C’est un sujet de débat depuis 50 ans. Donc, si nous avons la possibilité d’avoir ces objets dans notre pays, au moins pour 6 ans, cela nous permet d’atteindre un certain objectif. »



Ivor Agyeman-Duah exprime ses espoirs quant aux objets qu'il reste à récupérer : « Cette première étape s’est très bien déroulée. Nous espérons que cela ouvrira une porte pour les objets restants, pour lesquels nous négocions actuellement. Notamment avec des collections individuelles d’arts et certaines institutions en Afrique du Sud. Nous discutons également avec trois importants musées et galeries au Royaume-Uni. Ces deux prochaines semaines, nous nous rendrons d’ailleurs là-bas pour commencer les prochaines négociations. En tout, on espère récupérer une centaine d’objets, qui nous ont été dérobés en 1874 et après. »