Burkina: le chef de la junte suspend la Constitution

Le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, à la tête du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), a suspendu la Constitution burkinabè, dissout le Gouvernement et l’Assemblée nationale.



Ces militaires mettent en avant l’incapacité du régime de Roch Kaboré à sécuriser les populations et leurs biens sur tout le territoire national et veulent ramener la situation à la normale et redonner au Burkina Faso, sa souveraineté.



Ils s’engagent à proposer, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaguer de leurs occupations.



Au pouvoir depuis 2015, Roch Marc Christian Kaboré a été réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte anti-jihadiste sa priorité. Mais il est désormais accusé par une grande partie de la population excédée par la violence, d’être incapable ​de contrer les groupes djihadistes.