Burkina : les pertes liées à la cybercriminalité sont estimées à 9 milliards FCFA en cinq ans

Au Burkina Faso, en cinq ans, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a enregistré plus de neuf milliards de FCFA de préjudices financiers liés à la cybercriminalité. Selon les informations rapportées par ApaNews, l’annonce a été faite par le commandant de la structure, le commissaire principal de police Bayi Akim Nignan, lors d’un point de presse le 23 octobre 2026, à Ouagadougou.



La BCLCC a listé plusieurs infractions dont les cyber-escroqueries, le chantage à la vidéo, les atteintes aux systèmes informatiques et à la vie privée, ainsi que la diffusion de contenus illicites et de fausses informations.



Par ailleurs, les responsables de la Brigade ont mis en garde contre les fraudes liées au mobile money, aux services bancaires mobiles, au commerce en ligne et aux plateformes d’investissement. «Les cryptomonnaies et les paris numériques peuvent aussi servir de terrain à des escroqueries financières et au blanchiment de capitaux», toujours selon ApaNews, citant les responsables de la structure.