Sénégal : quand le nationalisme contribue à l’amplification de discours xénophobe en ligne

Capture d’écran d’un article du média en ligne Sene.news sur les propos du député nationaliste Tahirou Sarr

Le 12 août 2026, l’internaute dénommé Papa Saliou Ciss , connu sous le pseudonyme de "Keylor , publie sur TikTok une vidéo dans laquelle il filme, à leur insu, des commerces tenues par des ressortissants guinéens à Dakar. Dans cette vidéo, l’auteur, qui se réclame du parti nationaliste du député Tahirou Sarr, affirme que les commerçants guinéens boycottent délibérément les produits fabriqués au Sénégal afin de privilégier des marchandises importées ou provenant de circuits clandestins.

Suivi par plus d’un million d’abonnés sur TikTok, Keylor affirme avoir mis au jour un système de boycott des produits sénégalais au profit de sucre importé et de bouteilles d’eau qui, selon lui, seraient fabriquées dans des usines clandestines par des réseaux de ressortissants guinéens. Parmi les produits visibles dans les rayons filmés par l'internaute, figurent plusieurs produits fabriqués au Sénégal, notamment des bouteilles d’eau minérale de marques telles que Séo, La Casamançaise; Kirène et le sucre de la Compagnie sucrière sénégalaise.

Dans la vidéo, Keylor présente cet acte comme une démarche organisée visant à privilégier des produits dont les propriétaires seraient issus de la même communauté que les commerçants concernés. La vidéo devient rapidement virale. Mi-octobre 2026, la vidéo a cumulé plus d’un million de vues, plus de 175 300 mentions « J’aime » et plus de 8 800 partages, ainsi que plus de 6 300 commentaires.

Capture d’écran de la vidéo diffusée par l’internaute « Keylor » le 12 août 2026 sur TikTok

Appel au boycott de commerces tenus par les guinéens

La vidéo Keylor a rapidement été suivie d’appels au boycott visant les commerces tenus par des ressortissants guinéens. La polémique s’est ensuite propagée sur d’autres comptes et médias sociaux qui ont relayés les accusations et les appels au boycott (1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7 ). Leurs contenus sont identiques, la chronologie et des liens entre les auteurs de ces comptes renvoient pour la plupart au parti nationaliste et au député Tahirou Sarr.

Certains comptes reprennent explicitement l’appel au boycott des commerces appartenant à des ressortissants guinéens. Des commentaires font également référence au député Tahirou Sarr et à son parti nationaliste, avec des messages tels que « Tahirou Sarr est la solution », « Tahirou Sarr en 2029 » ou encore « Vive Tahirou ».

Captures d’écran de quelques publications qui amplifient les appels au boycott de commerces tenus par les guinéens.

Des accusations sans preuves contestées par les commerçants

Les images diffusées dans la vidéo de Keylor, montrant l’absence de certains produits dans les rayons de commerces au moment du tournage, ne suffisent toutefois pas à démontrer l’existence d’un système organisé de boycott des produits sénégalais.. Pour établir une telle pratique, il faudrait notamment identifier précisément les produits concernés, vérifier leur disponibilité auprès des commerçants, des fournisseurs ou encore à l’association des consommateurs.

Omar Diallo, responsable de l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal (UNBS) a catégoriquement rejeté les accusations de boycott. Il soutient que les ruptures de stock observées dans certains commerces sont liées à des difficultés d’approvisionnement survenues pendant les fêtes religieuses du mois d’août. Il affirme vendre les produits fabriqués au Sénégal lorsqu’ils sont disponibles. A son tour, la Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation a porté plainte contre « Keylor pour ses appels au boycott et ses discours hostiles aux étrangers sur les réseaux sociaux.

Nous avons également échangé avec Moustapha Sène, défenseur des consommateurs et président du Collectif contre la hausse des prix au Sénégal. Selon lui, après avoir échangé avec les responsables des entreprises concernées, ceux-ci sont « unanimes » sur un point : il n’y aurait pas de boycott des produits sénégalais par les boutiquiers.

Toujours selon Moustapha Sène, les commerçants continuent de passer leurs commandes et les entreprises concernées poursuivent normalement leurs livraisons. La situation actuelle s’expliquerait plutôt par une demande supérieure à l’offre. À cela s’ajoute la période de forte chaleur, qui entraîne une hausse de la demande, notamment pour l’eau conditionnée. Les stocks disponibles peuvent ainsi s’écouler rapidement, parfois presque aussitôt après leur mise sur le marché.

Selon les responsables des entreprises interrogés par Moustapha Sène, plusieurs facteurs pourraient expliquer ces tensions sur l’approvisionnement : les fêtes religieuses, notamment le Magal, les fortes chaleurs, la période des vacances qui entraîne davantage de déplacements et de sorties, ainsi que le recul ou le boycott de certains sachets d’eau ne respectant pas les normes d’hygiène. Cette dernière situation pourrait reporter une partie de la demande vers l’eau conditionnée en bouteille.

Les capacités de production des usines et le nombre de véhicules disponibles pour assurer les livraisons sont également limités. Lorsque la demande atteint ou dépasse les capacités, des tensions temporaires sur l’approvisionnement peuvent apparaître. Ces témoignages fournissent donc une explication alternative aux accusations de boycott.

Suite à la plainte de la Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation, Kaylor a été interpellé , pour incitation à la discrimination raciale ou ethnique, incitation à la haine raciale et collecte illicite de données à caractère personnel. Son incarcération a ravivé les hostilités à l’égard des étrangers.

C’est notamment ce que nous avons observé sur Facebook, où une page dénommée «