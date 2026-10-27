Burkina : 39 personnes accusées de mutilations génitales sur une trentaine de victimes sont en procès

Au Burkina Faso, le procès de 39 prévenus, dont un homme, poursuivis pour des faits d’excision ayant fait plus d’une trentaine de victimes, s’est ouvert lundi 26 octobre 2026 à la mairie de Boussouma, dans le ressort du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaya. Selon le média MoussoNews, il s’agit d’une audience foraine de trois jours consacrée au rapprochement à la justice des populations.



Le Procureur du TGI de Kaya, Édouard Bancé, a qualifié l’affaire de «grande ampleur ». A l’origine de cette affaire, une opération de la Police menée le 22 septembre 2026 a permis d’interpeller les personnes mises en cause dans ce dossier et mis fin à cette pratique qui dure depuis plus de 5 ans à Kaya. La nommée T.K., exciseuse dans la soixantaine, est considérée comme une suspecte majeure dans ce dossier.



À l’ouverture du procès, le Procureur du Faso près du Tribunal de grande instance de Kaya, Édouard Bancé a rappelé les sanctions prévues par le Code pénal burkinabè pour les faits d’excision.

«Dans notre ordonnancement juridique, notamment le Code pénal, l’excision est […] punie d’une peine d’un an à 10 ans et d’une amende de 500 000 à 3 millions de francs CFA », a-t-il indiqué, toujours selon des propos rapportés par MoussoNews.



Le choix de tenir ce procès à la mairie de Boussouma, en dehors des locaux habituels du TGI de Kaya, répond à une volonté de rapprocher la justice des justiciables. L’objectif est de permettre aux populations de mieux accéder à l’institution judiciaire et de faire entendre leurs préoccupations. Cette initiative se veut à la fois pédagogique et sensibilateur sur les pratiques de l’excision.