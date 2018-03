Burundi : l'opposition dénonce la dérive sectaire du parti au pouvoir

Il y a quelques jours, le parti Cndd-FDD au pouvoir, a édicté de nouvelles règles internes. Tous les militants concernés ont désormais six mois pour reconnaître leurs enfants hors-mariage, et renoncer définitivement à l’adultère, sinon, c'est la radiation.



Autre annonce qui était passée inaperçue, en août 2017, le président Pierre Nkurunziza avait demandé à ses militants, d'ériger une pierre de trois tonnes à l'endroit où il avait organisé une de ses croisades annuelles, pour marquer leur alliance avec Dieu.



Son parti vient de décider qu'ils iront en pèlerinage sur cette colline de Gitega au centre du pays, désormais « un lieu de cultes et de prières » pour eux, chaque année pendant trois jours pour « rendre grâce à Dieu ».



Le verdict de Pacifique Nininahazwe, une figure de la société civile en exil est sans appel. « Le Cndd-FDD devient comme une secte, Nkurunziza devient comme un gourou en devenant son guide suprême et éternel… avec des prières, des lieux de pèlerinage, ce sont des choses extrêmement graves ! »



Le porte-parole adjoint de la présidence Alain-Diomède Nzeyimana nie et parle de simples « décisions internes » au parti au pouvoir, qui a choisi d'honorer Nkurunziza pour son oeuvre et ses conseils. « C’est une décision interne au parti qui n’engage pas l’opposition ! », assure t-il.



Des responsables du Cndd-FDD assurent que Pierre Nkurunziza restera au pouvoir au Burundi tant qu'il honorera sa promesse de « placer Dieu au premier plan ».