Bus caillassé à Pikine : le Jaraaf crie à l'insécurité et somme la LSFP de réagir

Le climat de tension qui entoure certains matchs du championnat sénégalais une nouvelle fois viré à la violence. En déplacement ce dimanche au stade Alassane Djigo pour y affronter l'AS Pikine dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 (0-0), le Jaraaf de Dakar a vu son bus pris pour cible.

Selon un communiqué publié par le club de la Médina, le véhicule transportant son staff et ses joueurs a été "violemment caillassé", causant d'importants dégâts matériels. Un acte que le club qualifie de "barbare" et qu'il condamne "avec la plus grande fermeté."

Le Jaraaf rappelle avoir pris toutes les dispositions pour un déplacement sans heurts, interdisant notamment toute caravane de supporters pour limiter les risques d'affrontements. Malgré cela, la situation a dégénéré aux abords du stade.

Face à ce nouvel épisode de violence, le club dakarois interpelle directement la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), l'exhortant à "prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des acteurs du football et de leurs moyens de transport", afin de préserver l'image du championnat national.