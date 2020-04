Bus intercepté à Fatick : les 16 passagers mis en quarantaine, libérés

Les tests effectués sur les 16 passagers du bus en provenance de Dakar et à destination de Kédougou, sont revenus négatifs. Ces individus ont été mis en isolement après qu’une dame, qui était à bord du véhicule ait été testée positive au covid-19.



Selon le médecin-chef du District sanitaire de Kédougou, le Dr Danfakha, qui a donné l’information, ces personnes ont été toutes libérées, elles sont rentrées chez-elles. Le journal « Les Échos », ces personnes ont pu rejoindre leurs familles respectives dimanche.



Pour rappel, le bus de 60 places avait été intercepté à Fatick et une dame qui avait été testée positive au covid-19 a été extraite du véhicule et conduite en confinement.