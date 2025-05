Côte d’Ivoire : Ousmane Sonko élevé au rang de citoyen d’honneur de Bouaké

En visite officielle en Côte d’Ivoire, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été élevé, ce samedi 31 mai 2025, au rang de citoyen d’honneur de la ville de Bouaké. La distinction lui a été remise au cours d’une cérémonie solennelle, marquée par la présence des autorités coutumières, religieuses et administratives locales.



Le maire de Bouaké, Amadou Koné, accompagné des notables, a remis au chef du gouvernement sénégalais les attributs et symboles de la ville. Ce geste symbolique traduit, selon les autorités ivoiriennes, « la reconnaissance du leadership panafricaniste et de l’engagement démocratique » d’Ousmane Sonko, ancien maire de Ziguinchor.



Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la visite de travail et d’amitié du Premier ministre en République de Côte d’Ivoire, visant à renforcer la coopération bilatérale entre Dakar et Abidjan.