Tabaski 2025 : ouverture provisoire et gratuite du tronçon autoroutier Mbour–Thiadiaye du 4 au 10 juin

À l’approche de la fête de la Tabaski prévue le 7 juin, les autorités administratives du département de Mbour annoncent l’ouverture provisoire et gratuite du tronçon autoroutier Mbour–Thiadiaye. Cette mesure exceptionnelle sera en vigueur du mercredi 4 juin à 9 heures au mardi 10 juin 2025 à 23 heures, selon un communiqué de la préfecture.



Destinée à fluidifier le trafic sur l’axe très fréquenté Dakar-Kaolack via Fatick, cette ouverture vise à faciliter les déplacements des voyageurs, nombreux à quitter la capitale pour rejoindre leurs familles à l’intérieur du pays.



Le tronçon, qui s’étend sur 22 kilomètres, sera accessible aux véhicules particuliers et aux transports publics de voyageurs. En revanche, les camions gros-porteurs ne sont pas autorisés à l’emprunter durant cette période. Les usagers venant de l’autoroute AIBD-Mbour ou de la RN1 pourront rejoindre Thiadiaye via l’échangeur de Keur Balla Lô à Mbour, en passant par la gare de péage.



La préfecture assure que « cette mesure contribuera à améliorer la sécurité, le confort et les délais de trajet pour les automobilistes. » Toutefois, elle invite les conducteurs à faire preuve de vigilance et de discipline, en respectant les limitations de vitesse et les consignes de sécurité routière. Le tronçon Mbour–Thiadiaye s’inscrit dans la continuité du projet autoroutier AIBD-Mbour, destiné à désengorger les routes nationales très sollicitées durant les périodes de grands départs, notamment en période de fêtes.