Ligue des champions : PSG - Inter, l’extase ou la chute, une étoile en ligne de mire

Paris et sa banlieue sont en ébullition avec la retransmission du match au Parc des Princes, dans plusieurs fan zones, dans de très nombreux bars, le tout surveillé par 5.400 policiers et gendarmes. Samedi matin, le message "Allez Paris" s'inscrivait sur des panneaux du périphérique parisien et sur la Tour Eiffel.

En cas de victoire, une parade sur les Champs-Elysées est prévue dimanche pour fêter les héros parisiens. La "Dame de fer" s'illuminera à chaque but parisien et le Parc sera rempli de supporters devant d'immenses écrans.

L'attaquant Ousmane Dembélé a confié vendredi ressentir "toute l'excitation du peuple parisien". Parmi les supporters, 18.000 chanceux arpenteront les rues de Munich avant de se rendre au stade. Les cars des groupes ultras devaient arriver en milieu de journée. Le Collectif Ultras Paris (CUP) a appelé les supporters à célébrer "sans débordements": "que l'issue soit une explosion de joie ou une leçon à tirer, restez fiers et exemplaires". Et 500 salariés du PSG sont par ailleurs invités pour assister au match.

- "Ecrire l'histoire" -

"Ma plus grande motivation c'est de marquer l'histoire de ce club, donner une joie à une ville, un pays", a appuyé vendredi Luis Enrique, qui peut remporter la Ligue des champions dix ans après l'avoir fait avec le Barça.

L'entraîneur a souligné auprès des joueurs la "belle opportunité" que représente le fait de "jouer une finale de Ligue des champions" et "la possibilité d'écrire l'histoire". "On essaie de gérer pour ne pas que cela nous dépasse. Je pense qu'on est prêts", a assuré l'Espagnol.

Il dispose d'un groupe complet avec le luxe de devoir choisir entre Désiré Doué et Bradley Barcola pour épauler Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé en attaque. Barcola, 22 ans, a plaidé sa cause samedi dernier en réalisant une prestation exceptionnelle en finale de Coupe de France (un doublé et une passe décisive, 3-0). Mais à 19 ans, Doué a illuminé la seconde partie de saison par des gestes virtuoses et décisifs.

En effet, le coach s'est attaché depuis son arrivée en 2023 à faire grandir et aguerrir un groupe jeune, privé de surcroît de sa star Kylian Mbappé, partie l'été dernier au Real Madrid.

Ce nouveau projet sans strass ni paillettes a dépassé toutes les attentes, notamment du président du club Nasser Al-Khelaïfi qui n'osait plus clamer les ambitions de victoire finale après 14 ans de désillusions et de frustrations.

Mais après des débuts laborieux, le PSG a franchi une à une les étapes pour atteindre sa deuxième finale après celle de 2020, perdue 1-0 contre le Bayern Munich sans supporters, en temps de pandémie. Au fur et à mesure de la saison mais surtout depuis le match face à Manchester City en janvier, les Parisiens ont haussé leur niveau face à des adversaires compliqués (Liverpool, Aston Villa, Arsenal).

"Le parcours a été très difficile dès le début. Le fait que cela ait été dur est un avantage pour nous. Au fil de la Ligue des champions, on a joué des finales anticipées tout le temps", a souligné le coach, qui s'est appuyé sur un panel de joueurs expérimentés (Dembélé, Marquinhos, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi) encadrant des jeunes talents qui ont très vite grandi (Doué, Barcola, Joao Neves, Willian Pacho, Nuno Mendes).

- "L'Inter mérite sa place" -

Pour terminer en apothéose cette saison, Paris va se frotter à un redoutable Inter Milan, triple vainqueur de la compétition et fort de joueurs d'expériences ayant pour la majorité vécu la défaite en finale contre City en 2023.

Paris va devoir gérer le système à deux attaquants adverses, avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Pas de panique, selon le capitaine du PSG Marquinhos: "On travaille beaucoup les changements de schéma de l'adversaire, à l'entraînement on se met en difficulté sur comment on doit s'adapter, si l'équipe en face vient à un, deux ou trois" attaquants.

La performance de Gianluigi Donnarumma, impérial depuis les huitièmes de finale mais qui n'a joué qu'un des trois derniers matches de son équipe, sera très attendue.

En face, l'Inter aussi "mérite sa place". "On a fait un gros parcours", notamment en éliminant le Barça à l'issue d'une demi-finale exceptionnelle (3-3, 4-3 a.p.), a dit l'entraîneur Simone Inzaghi, qui pourra compter sur le champion du monde français Benjamin Pavard en défense centrale.

En 1993, l'OM avait remporté la C1, déjà contre une équipe milanaise, l'AC Milan, et le football français connaît depuis une longue attente pour un successeur. Après de nombreuses déconvenues depuis le rachat du club par Qatar Sports Investments en 2011, le PSG a l'occasion d'enfin saisir son Graal.