Tambacounda : une vendeuse condamnée à cinq ans de prison pour infanticide

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda a rendu hier vendredi, son verdict dans une affaire d’infanticide survenue en septembre 2023 à Koumpentoum. L’accusée S. D., une vendeuse de 28 ans, a été condamnée à cinq (5) ans de réclusion criminelle. Son voisin, M. D., accusé « d’inhumation illégale du nourrisson », a été jugé par contumace et condamné à six (6) mois de prison avec sursis.



L’affaire avait été révélée par un appel anonyme alertant la gendarmerie au sujet d’un accouchement suspect, sans trace du nouveau-né. L’enquête a permis de remonter jusqu’à S. D., qui a reconnu avoir accouché seule d’un enfant « mort-né », précisant que ce qu’elle avait expulsé « ne ressemblait pas à un être humain, mais à un sachet rempli d’eau ». Elle a déclaré avoir informé le père présumé de l’enfant, S. Faye, alors en déplacement au Magal de Touba, avant de solliciter l’aide de son voisin M. D. pour l’inhumation.



Lors de son audition, ce dernier a raconté avoir trouvé la jeune femme en souffrance avant de s’absenter pour chercher de l’aide. À son retour, selon ses dires, l’enfant était déjà mort. Il affirme avoir ensuite enterré le corps avec l’aide d’un autre voisin, W. D. Le ministère public avait requis cinq ans de réclusion criminelle contre S. D., et six (6) mois ferme contre M. D., malgré son absence au procès.