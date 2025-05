Sûreté urbaine : lourdes accusations contre le Major Kandji, placé en garde à vue

Alioune Kandji, plus connu sous le nom de Major Kandji, a été placé en garde à vue jeudi en fin d’après-midi dans les locaux de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, où il s’est présenté de son propre chef après avoir reçu une convocation pour le lundi 2 juin à 10 heures, selon les informations du quotidien Enquête.



L’intéressé indique que l’affaire remonte à 2018, alors qu’il était chargé d’assurer la sécurité de la régie des chemins de fer, dans un contexte de liquidation de plusieurs sites à Mbacké, Dahra et Kaolack. À cette époque, affirme-t-il, des terrains lui auraient été attribués en guise de compensation pour des paiements dus par l’État après chaque opération, dans un processus encadré par le ministère des Finances.



L’origine des poursuites actuelles remonterait à la vente d’un terrain à Kaolack à un commerçant, qui l’aurait ensuite revendu pour 100 millions FCFA. Une plainte pour spéculation foncière aurait alors été déposée par la mairie locale, avant d’être classée sans suite par le procureur de l’époque, Doudou Cissé Diouf, après un accord de dédommagement.



Pour Major Kandji, la relance de la procédure sous l’autorité du nouveau procureur serait politiquement motivée. Il conteste notamment la validité d’un mandat d’arrêt daté de juillet 2024, qu’il considère comme « antidaté ». Il nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.



Marié et père de neuf enfants, l’ancien agent de sécurité est aujourd’hui poursuivi pour des chefs d'accusation graves, notamment : association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, diffusion de fausses nouvelles, outrages à magistrat et à agent de force publique



Ces faits sont réprimés par plusieurs articles du Code pénal sénégalais, notamment les articles 137, 195 à 197, 238, 239, 255 et 379.