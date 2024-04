C1 : Mbappé « rêve de gagner la Ligue des Champions avec le PSG »

Kylian Mbappé, auteur d’un doublé mardi soir contre Barcelone (4-1), a affirmé « rêver de gagner la Ligue des champions avec Paris », après la qualification en demi-finale du PSG.



« Je rêve de gagner la Ligue des champions avec Paris, c’est une étape de plus de franchie maintenant contre une grande équipe, bonne chance à eux. Mais maintenant c’est pour nous et on va essayer d’aller à Wembley », a déclaré l’attaquant français en zone mixte.



« Depuis le premier jour, ce n’est pas parce qu’il y a des bons et des mauvais moments que ma fierté en prend un coup. Ma fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c’est quelque chose de spécial, moi qui ai grandi ici, donc c’est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que parisien c’est grand », a poursuivi Mbappé, discret la semaine dernière au match aller (défaite 3-2) mais double buteur au retour.



Questionné par un journaliste espagnol qui lui demandait si cette victoire pouvait lui faire « changer d’avis » sur son choix de quitter le club en fin de saison, probablement pour le Real Madrid, Mbappé a répondu « non » du bout des lèvres en quittant la zone mixte.