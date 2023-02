C3 : Manchester United élimine le Barça dans un match renversant

Après le match spectaculaire à l’aller (2-2), Manchester United et le Barça se retrouvaient pour la manche retour ce jeudi dans l’enceinte d’Old Trafford lors du 16e de finale de Ligue Europa. En grande forme ces dernières semaines, les Catalans se présentaient avec une formation étonnante avec Lewandowski et Raphinha comme seuls attaquants. Ils étaient épaulés par Kessie, Sergi Roberto ou encore De Jong. De son côté, l’équipe d’Erik ten Hag ressemblait à du classique avec la présence de l’homme en forme Marcus Rashford. Il était accompagné de Sancho et Weghorst devant. En début de rencontre, le capitaine des Red Devils Bruno Fernandes ne passait pas loin de donner l’avantage à son équipe. Mais il manquait son face-à-face devant un Ter Stegen vigilant (3e).



De quoi donner le tempo du match et surtout réveiller le Barça qui avait débuté timidement. Mais petit à petit, les Blaugranas commençaient à imposer leur rythme et trouvaient la faille. Bruno Fernandes était coupable d’une faute bête sur Baldé dans la surface. Lewandowski ne tremblait pas au moment de transformer son penalty touché par De Gea (18e). Un but qui qualifiait provisoirement le Barça. Et le score ne bougeait plus jusqu’à la mi-temps, tant Manchester United semblait en difficulté face à un FC Barcelone sérieux, mais maladroit devant.



Au retour des vestiaires, Erik ten Hag décidait de vite réagir face à la prestation décevante de ses joueurs. Wout Weghorst, totalement transparent pendant 45 minutes, cédait sa place à Antony. Un changement qui portait directement ses fruits puisque après à peine deux minutes de jeu, Fred égalisait après une belle combinaison d’Antony. Il plaçait une frappe précise du droit (1-1, 47e). Dans la foulée, la vitesse d’Antony faisait des ravages sur le couloir droit et il fallait un excellent retour de Christensen pour empêcher le Brésilien de donner l’avantage à son équipe (49e). Comme au match aller, les deux équipes laissaient nettement plus d’espaces en seconde période et le match s’enflammait totalement. Manchester United faisait très mal dans le dos de la défense barcelonaise qui répondait timidement aux assauts mancuniens. Jules Koundé voyait d’ailleurs sa tête à bout portant être magnifiquement claquée par De Gea (64e). Mais c’est bien United qui allait finir par trouver la faille une seconde fois. Et qui d’autre que… Antony pour symboliser le nouveau visage de son équipe. Auteur d’une entrée fracassante, il faisait encore basculer la rencontre d’une belle frappe précise du gauche (74e) qui permettait aux Anglais de prendre l’avantage. Un avantage que Manchester United parviendra à conserver jusqu’à la fin du match grâce à l’intervention décisive de Varane sur sa ligne devant Lewandowski (90e+3). Dans une double confrontation aux allures de Ligue des Champions, ce sont donc les Red Devils qui prennent le meilleur et qui se qualifient pour les 8es de finale. Après sa décevante élimination en C1 cette saison, le Barça prend aussi la porte en C3.